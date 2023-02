Das kölsche Gänsehaut-Jeföhl

„Alaaf“ an der Ems? Eine urige Grevener „Kaschämm“ macht es möglich: Bei Tanki lautete am Samstagabend zum sechsten Mal die Devise: „Mer hole uss dat kölsche Jeföhl zoröck!“

Dort sangen sich stimmgewaltige, knallbunt-kostümierte und gnadenlos gut gelaunte Fans kölscher Karnevalsmusik quer durch die Stimmungskracher des Abends. Dieses kleine, unbeschreibliche Mitsing-Glück war den Gesichtern anzusehen. Mit einem dreifach kräftigen „Tanki Alaaf!“ stimmte Simon Lennartz, hauptberuflich Redakteur beim WDR, das Publikum auf eine fetzige Party ein.

Loss mer singe bei Tanki: Rund 100 Jecken feierten ausgelassen bei Tanki Rund 100 Jecken feierten ausgelassen bei Tanki Foto: Regina Sommer

In Tankis bunt geschmückter Museumskneipe gab es für 100 Karnevalisten kein Halten mehr. Nun noch ein frisch gezapftes „Kölsch“ - und die Stimmung ist perfekt! So viel Liebe zu Köln findet man sonst nur bei gebürtigen Domstädtern. Entstanden ist „Loss mehr singe“ vor 24 Jahren in einer Wohnküche in Köln-Nippes. Damals wollte der Erfinder der Mitsing-Initiative, Georg Hinz, seine Freunde vom Niederrhein fit machen für die Karnevals-Session. Diese Lieder - sie sind voller Lebensfreude, Lust und Schmerz, immer tanzbar und des Kölschen Herz und Seele. Am Samstagabend nun live in Greven.

Loss mer singe bei Tanki: Mit viel Herzblut bei kölschem Liedgut Ratsmitglieder Rolf Grieskamp (2. von rechts) und Lore Hauschild (rechts). Foto: Regina Sommer

Dieses Fieber ist ansteckend und längst aus den Karnevalshochburgen nach ganz NRW geschwappt. Mitsingen, Mitfeiern, Mitstimmen, Mitmachen, lautet das Konzept von „Loss mer singe“.

Es ist ganz einfach erklärt: Zur Einstimmung werden bekannte Kölsche Hits wie „Die nächste Rund“ (Bläck Fööss/ Sieger 2020), „Mer singe Alaaf“ (Brings/ Sieger 2021) und „Rudeldiere“ (Kassala/ Sieger 2022) im Chor geschmettert. Die Organisatoren Ute Hessling, Sabine Vutz und Gregor Wortmann präsentierten daraufhin auf Liedzetteln die 20 aktuellsten und beliebtesten kölschen Kneipenlieder.

Nach einmaligem Anhören sangen und schunkelten auch schon viele Partyfreunde kräftig mit. „Sing mich noh Hus“ (Kasalla) und „Zo Hus“ (Domstürmer) gehörten ebenso wie „Wigga Digga“ (Räuber) und „Niemals ohne Alaaf“ (Klüngelköpp) in die aktuelle Liederperlenkette. „Kölsch singen und trinken ist einfacher als sprechen“, gab eine Besucherin im Biene-Maja-Kostüm preis. „Wenn man erst mal kapiert hat, dass ein G zum J wird, der Rhein zum Rhing, und Wein zu Wing, ist doch eigentlich alles ganz logisch.“

Zum Schluss wurde abgestimmt. Die drei beliebtesten Lieder des Abends standen kurz vor Mitternacht fest: Platz 3 ging an „Sing mich noh Hus“ (Kasalla), Platz 2 an „Prinzessin“ (Höhner) und Platz 1 an „Wigga Digga“ (Räuber).

Die Stimmung war auf dem Höhepunkt und die Spannung ebenso. Am selben Abend fand nämlich in Köln die Endabstimmung statt. Fazit: Die Kölsche Musikkultur ist einzigartig auf der Welt - „Kölsch es mieh als Fastelovend!“