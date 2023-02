Das Niveau war diesmal sehr hoch

Jubiläum des Musiker-Wettbewerbs„ Jugend musiziert“. Im Ballenlager zeigten jetzt wieder hochkarätige Nachwuchskünstler, was sie in den Musikschulen gelernt haben.

Am Samstag war das Ballenlager des Kulturzentrums GBS wieder einmal Austragungsort für den Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“, der in diesem Jahr sein 60. Jubiläum feiert.

Junge Musikerinnen und Musiker aus der Region (Stadt Münster, Kreise Steinfurt und Warendorf) reisten voller Spannung und Vorfreude nach Greven, um in der Wertung Streicher-Ensembles anzutreten.

Im Ballenlager konnten sie einer Fachjury ihre intensiv vorbereiteten Programme vorstellen. Jurorin Grazyna Bockelmann (Violoncello) von der Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck berichtet begeistert, dass das Niveau durchweg sehr hoch gewesen ist, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Fünf von sieben Ensembles haben eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb bekommen“. Die Teilnehmer zeigten sich sehr angetan von den schönen Räumlichkeiten in Greven, der hervorragenden Akustik des Ballenlagers und der guten Organisation durch das Team der Grevener Musikschule.

Auch eine Schülerin der Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck war beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert sehr erfolgreich. Die junge Fagottistin Carla Schwarberg (Klasse von Sebastian Kurz) erspielte gemeinsam mit ihrer Duopartnerin Tabitha Hakenes an der Querflöte (Klasse von Lisa Bröker an der Westfälische Schule für Musik in Münster) mit 25 Punkten die höchstmögliche Punktzahl. Dies bedeutet einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Alle Beteiligten, sowie das ganze Musikschulteam zeigen sich hoch erfreut über den schönen Wettbewerbstag im Ballenlager und den herausragenden Erfolg von Carla Schwarberg.

Nähere Informationen gibt es bei der Musikschule Greven / Emsdetten / Saerbeck während der Öffnungszeiten des Büros in der Friedrich-Ebert-Str. 3 - 5, online unter www.musikschule-ges.de , telefonisch unter 02571 / 920811.