Das Prinzip Hoffnung . . .

Wie in den beiden Jahren zuvor ist die Planung von Veranstaltungen die reinste Lotterie. Die Frage: Was wird stattfinden und was nicht?

Wie heißt es so schön in der auf Dauerschleife laufenden Silvester-Geschichte: „Same procedure as last Year“. Ähnlich wird sich Peter Hamelmann von Greven Marketing fühlen. Denn so wie in den beiden Jahren zuvor ist die Planung von Veranstaltungen die reinste Lotterie. Was wird stattfinden und was nicht? „Wir planen, bis Corona uns den Knüppel zwischen die Füße wirft“, sagt er nicht ohne Frust.