Das THW kam mit einem Wasserfall

Zum Grevener Cityfest pilgerten längst nicht so viele Menschen wie in früheren Jahren. Der Regen hielt viele wohl davon ab. Die Vereine und Aussteller hatten dennoch Einiges zu bieten. Und so mancher Kunde nutzte die Gelegenheit am verkaufsoffenen Sonntag für einen Shoppingbummel durch die Stadt.

Wegen des Dauerregens kamen deutlich weniger Menschen als in früheren Jahren zum Cityfest. Aussteller wie der Zoll (Foto o.r.) und der Seniorenbeirat (u.r.) schützten sich mit wasserdichter Kleidung und Zelten.

Mit Schirmen, Zelten, heißen Getränken und festem Schuhwerk haben sich am Sonntag Vereinsvertreter und Aussteller für das Cityfest gerüstet. Auch die wenigen Besucher und Besucherinnen zogen in wasserfester Kleidung durch die Innenstadt. Sie kamen nicht in Scharen wie in früheren Jahren. Buchhändler Marcus Löw, Inhaber von „Cramer + Löw“, zeigt sich dennoch zufrieden. „Wir sind froh, dass das Fest überhaupt stattfinden kann.“ Wegen der Corona-Pandemie war es in den vergangenen Jahren ausgefallen.