Dekorativ, warm und praktisch

Reckenfeld

In einem umfangreichen Angebot „schöner Dinge“ konnten die zahlreichen Besucher am Sonntag in Reckenfeld stöbern. Im evangelischen Gemeindehaus am Moorweg hatten die Organisatorinnen um Birgit Schlüter mit einigen Helfern einen kleinen Adventsmarkt aufgebaut.

Von Brigitte Striehn