Mit Schiebetür ins Herrenzimmer

Viel Liebe zum Detail steckt in der alten Villa, die jetzt offiziell unter Denkmalschutz steht. Sie ist das 100. denkmalgeschützte Gebäude in Greven

Das 100. Denkmal in Greven

Historische Gebäude haben eine einzigartige Architektur und stecken voller Geschichten. Einige von ihnen werden sogar zu Denkmälern. Damit ein Haus zum Denkmal wird, müssen einige Vorgaben erfüllt werden. So gilt zum Beispiel, dass das historische Gesamtbild erhalten bleiben soll. Birgit Peters und ihr Lebensgefährte Martin Lückemeier haben sich einen Traum vom Eigenheim mit Denkmalschutz erfüllt. „Ich war schockverliebt in dieses wunderschöne Haus“, erinnert sich Birgit Peters an den Moment zurück, als sie das Haus zum ersten Mal gesehen hat.