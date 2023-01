Depenbrock mit Rekordauftragsjahr

Keinen Knick im Geschäftsjahr verkündet die Baufirma Depenbrock, die einen Verwaltungssitz am FMO hat. In diesem Jahr liegt der Auftragsbestand auf Rekordhöhe.

Unternehmen mit Standort in Greven wird europäischer

Rekordauftragsjahr 2022: Die Depenbrock-Gruppe mit einem Standort im Airportpark in Greven blickt auf das auftragsbezogen erfolgreichste Jahr ihrer 95-jährigen Geschichte zurück: Das Unternehmen freut sich über einen Rekord-Auftragsbestand im Inland mit einer Auftragsreichweite von rund zehn Monaten und einer Betriebsleistung von rund 750 Millionen Euro im Jahr 2022, heißt es in einer Pressemitteilung.

Depenbrock hat derzeit Büros im Verwaltungsgebäude des Airportparks gemietet. Geplant ist allerdings der Bau eines Verwaltungs- und Ausbildungsgebäudes gegenüber dem Hermes-Gelände. Diese Pläne existieren schon seit einigen Jahren, wurden aber wegen der Coron-Krise hinausgezögert. Sie seien aber weiter aktuell, heißt es im Aiportpark.

Zurück zur positiven Auftrags-Bilanz: Im Bereich Ingenieurwasserbau mit dem Großauftrag Bau eines neuen Hafens zum Umschlag von verflüssigten Gasen (unter anderem LNG) bei Bützfleht in Stade laufe der Auftrag sogar über drei Jahre, teilt Depenbrock mit-

Seit Jahresbeginn firmiert die Muttergesellschaft der Gruppe als Depenbrock Holding SE & Co. KG und trägt damit eine europäische Rechtsform: „Wir werden europäischer und damit noch globaler aufgestellt sein als bisher“, erläutert Karl-Heinrich Depenbrock, Gesellschafter Geschäftsführer: „Wir blicken positiv auf das neue Jahr.“

Die Bewirtschaftung der eigenen Immobilien von Depenbrock werden durch die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen in Folge von Ukrainekrieg und Energiekrise nicht wesentlich beeinflusst, da das Unternehmen die Energieversorgung bereits vor Jahren auf regenerative Erzeugung umgestellt hat. Das gilt nicht nur für den Stammsitz in Stemwede, sondern auch für die Standorte Bielefeld, Hatten und Osnabrück und bald auch Hannover.

Ebenso hat das Bauunternehmen die Lieferketten gut im Griff, sodass auch hier keine Engpässe entstehen.

Die Depenbrock-Gruppe mit Stammsitz in Stemwede ist ein seit 1928 familiengeführtes Bauunternehmen. Fast 1400 Mitarbeiter sind an 19 Niederlassungen in allen Bereichen des Bauens im Einsatz. Im Jahr 2021 hat Depenbrock eine Betriebsleistung von mehr als 675 Millionen Euro erzielt.

Das breite Leistungsportfolio reicht vom komplexen Schlüsselfertig- und Industriebau über Tief-, Kanal- und Straßenbau, Ingenieur-, Hafen- und Wasserbau, Projektentwicklung, Bauen im Bestand sowie Gebäudemanagement bis hin zu Öffentlich-Privaten-Partnerschaften.

Dabei wird die gesamte Wertschöpfungskette, von der Planung über die Errichtung bis hin zur Finanzierung und Bewirtschaftung einer Immobilie, wirtschaftlich abgedeckt und das zum Festpreis.