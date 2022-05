Der katholische Widerstand

Hans Galen besitzt den Druck eines Album mit vielen Bildern vom historischen Besuch von Clemens August Graf von Galen, des Bischofs von Münster, im Jahr 1943 in Greven.

Der Grevener Hans Galen hat das Fotoalbum in den Archiven der St. Martinus-Gemeinde aufgestöbert.

Für Hans Galen ist dieses Album auch ein Stück seiner eigenen Geschichte. „Ich war damals zehn Jahre alt, als der Bischof nach Greven kam“, erinnert sich der ehemaliger Leiter des münsterischen Stadtmuseums und ehrenamtliche Denkmalpfleger der Stadt. Er sitzt in seinem großen Wohnzimmer, die Wände voller historischer Gemälde, den Blick in den sorgsam gepflegten Garten mit seinen Buchsbaumhecken und Skulpturen. Ein verwunschener Ort an der Rathausstraße.