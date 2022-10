Der Kiepenkerl – ein Bäcker der Region

Nachhaltigkeit. Das ist für die Kiepenkerl Bäckerei in Gimbte nicht nur ein Etikett. Der Bäcker aus dem Dorf bezieht seine Produktionsmittel von regionalen Herstellern.

40 Wifo-Unternehmer überrascht über Nachhaltigkeit in Gimbte

Das Orga-Team des Wifo – hier mit Bürgermeister Dietrich Aden (2.v.r.) und Bäcker Christoph Vöcking (r.), hatte den Besuch in der Kiepenkerl-Bäckerei vorbereitet.

Wenn es irgendwo permanent nach Frühstück riecht, dann hier: Das halbjährlich stattfindende Unternehmensfrühstück des Wirtschaftsforums Greven und der Grevener Wirtschaftsförderung fand jetzt in der Kiepenerkel Bäckerei statt.

40 Unternehmerinnen und Unternehmer waren gekommen, die Kiepenkerl Bäckerei hatte im hauseigenen Seminarraum alles angerichtet. Bürgermeister Dietrich Aden wies zu Beginn auf aktuell spannende Themen, wie den Anstoßprozess eines Citymanagements oder den Rathausneubau hin.

Auch Udo Storck vom Wirtschaftsforum berichtete kurz über anstehende Projekte. Anschließend gab Christoph Vöcking jun. einen kurzen Einblick in die Unternehmensgeschichte und berichtete von spannenden Alleinstellungsmerkmalen der Bäckerei Kiepenkerl, die vermutlich dazu beitragen, dass die Nachwuchsprobleme sich dort noch in Grenzen halten.

Die Bäckerei Kiepenkerl, 1894 gegründet, befindet sich aktuell in dritter Generation und hat allein in den letzten fünf Jahren über zehn neue Filialen, zum großen Teil in näherer Umgebung, eröffnet.

Das Thema Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, dies hat die Bäckerei frühzeitig erkannt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Davon zeugen nicht nur die vorhandenen PV-Anlagen auf den Dachflächen, auch die starken Beziehungen zu regionalen Partnern und Lieferanten sprechen dafür. Zudem wurden hohe Investitionen in effiziente, ökologische und nachhaltige Kälteanlagen und Technik getätigt.

Da insbesondere das Bäckerei-Handwerk von der momentanen Energie- und Gas Krise betroffen ist, wurde für einen kurzen Input Eckart Grundmann von der Effizienz Agentur NRW eingeladen, um einen Vortrag zum Thema Förderung von Beratungsdienstleistungen zur Energie- und Ressourceneffizienz zu halten.

Dadurch erhalten Unternehmen Unterstützung, um Potentiale und Möglichkeiten zur Material-, Energie- und Kostenreduzierung aufzudecken und Maßnahmen erfolgreich umzusetzen. Einige Nachfragen zeigten, dass dieses Thema derzeit viele Unternehmen betrifft.