„Bademeister Rüdiger Schaluppke“ begeisterte am Samstag am Beach.

In Schläppchen wurde es bei Bademeister Schaluppke auch schon mal etwas schlüpfrig – Comedy für Samstagsnachmittags.

„Chlorreiche Tage“ heißt das aktuelle Solo-Programm von „Bademeister Rüdiger Schaluppke“ aus dem fernen Köln-Zollstock. Einem sozialen Brennpunkt, wie der Mann mit Poloshirt, Hawai-Shorts, Brille und schütterem Haar am Freitagabend im recht gut besuchten Greven Beach eingangs klarstellte. Dort bestand, ebenso wie am heimischen Strandbad, dem „Bitch“ auch – keine Kappenpflicht“. Insoweit also erst einmal vorab klare Verhältnisse.

Wo zieht es den weit gereisten Astral eigentlich im Urlaub hin? Nach Baden-Baden, wohin denn auch sonst! Und was macht er dort am liebsten? Schwimmen – was liegt auch näher? Und natürlich Familienplanung, denn schließlich wird es Zeit, wenn das Bademeisterkind noch ein Sternzeichen Wassermann oder Fisch werden soll.

„Ich hab jetzt mal die ganzen Klischees rausgehauen“, merkt Schaluppke nach der ersten Musikeinlage „Der Bademeister riecht nach Chlor“, an, um sodann hochcharmant auf seine sonderpädagogische Qualitäten zu sprechen zu kommen.

Zum Beispiel die kürzliche Episode mit Amanda Chayenne, die ihn dienstlich um Hilfe bat: „Hilfe, Hilfe – die hat mich ertrunken.“

Fairerweise fehlte es anschließend nicht an ähnlich bizarren Episoden mit Pubertierenden des anderen Geschlechts, allesamt übrigens ebenfalls mit englischen Vornamen. „Die Jungs haben immer die Chuck Norris Sprüche drauf, beschreibt der „Adilettenträger“ den ihm bei der Arbeit entgegengebrachten Respekt: „Der Schaluppke frisst kein Honig – der beißt Bienen!“

Im anschließenden Song „Bademeister – Rudi heisst er“ drehte sich naheliegenderweise alles um die Durchsetzung von Baderegeln bei den jugendlichen Quälgeistern, bevor „José Fernández“ (exemplarisch aus einer kilometerlang anmutenden Reihe spanischer Vornamen) Schaluppke per Megafon-Durchsage zur: „Erlebnisaufguss in der Damensauna“ aufrief.

Nach der Pause lautete das Thema „Kinderschwimmen“. Das Problem: „Die kommen nicht alleine – die haben die Eltern dabei.“

Deshalb natürlich das oberste Gebot: „Diplomatie“. „Ich sach: Uwe – es gibt mittlerweile auch einen Vater und Mutterbereich.“ Und wo ist der? „Bei Dir zuhause“. Na dann…