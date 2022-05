Der Vogel fiel erst nach 500 Schuss

Bei bedecktem Himmel traf sich am Donnerstag die Schützenbruderschaft St. Hubertus Reckenfeld zur Schützenmesse an der St. Franziskus-Kirche. Pfarrer Clemens Döpker begrüßte die Mitglieder der Schützenbruderschaft und durfte als erste Amtshandlung dem Jubelkönig (vor 25 Jahren) Lothar Reichhardt mit seiner Königin Bianca Thünemann die Ehrenkette überreichen.

Der Oberst des Tages, Thorsten Schluch, übergab anschließend an die neue Brudermeisterin den offiziellen Brudermeister-Orden. Unter dem Kommando von Thorsten Schluch und Frank Schwartze zog der Schützenzug, angeführt vom Spielmannszug Bahnhof Greven, zum Ausholen der Majestäten. Anschließend ging es zum Mahnmal. Dort erinnerte Bianca Thünemann an die Verstorbenen der Schützenbruderschaft. Zum Kranzniederlegen blies Roger Meads das Lied vom alten Kameraden. Vor der Ankunft auf dem Festplatz wurde ein Zwischenstopp am Haus Marienfried gemacht, wo es ein Ständchen für die Bewohner gab.

Beim Vogelschießen der Jungschützen brauchte es fast 300 Schuss, bis Alexander Dömer den Vogel bezwungen hatte. Zur Königin nahm er sich Vanessa Meyjohann. Die Insignien errangen Arne Strotmann, Krone, Florian Schmöckel, Zepter und Alexander Dömer auch noch den Apfel.

Auch beim Schießen um die Königswürde erwies sich der Vogel als zäh. Bei schon fast vollständiger Dunkelheit fiel der Vogel dann doch noch: Frank Schwartzer konnte sein Glück kaum fassen. Er nahm seine Frau Sabine zur Königin. In den Hofstaat wählte er Nicole und Thorsten Hruschka sowie Christiane und Hendrik Nytz. Die Insignien gingen an Janina Rebholz, Apfel, und Nicole Hruschka, Zepter. Die Krone wurde samt Kopf abgeschossen, aber keiner wusste, wer es war. Satte 500 Schuss hat der Vogel geschluckt.

Neuer Jugendkaiser wurde am Freitag René Wiese, der seine Freundin Vanessa Morinay zu seiner Kaiserin erkor. Zeitgleich ermittelten die Damen die Stritz-Königin – ein Titel, den es nur in Reckenfeld gibt und der nach einem (fast) ungenießbaren hochprozentigen Getränk benannt wurde. Die Titelträgerin in diesem Jahr: Viktoria Schwaiberger.

Abends traf sich die Schützenbruderschaft zum Königsball. Angeführt vom Spielmannszug Bahnhof Greven unter der Leitung von Manska Jahnke zogen die Schützen zum Deutschen Haus. Der Spielmannszug Bahnhof bewies Mut und spielte, sehr zur Freude und Begeisterung der Gäste, keine klassischen Märsche, sondern traute sich an neue Stücke heran. Im Saal wurden auch die Gäste des befreundeten Vereins Eintracht Reckenfeld begrüßt.

Nach dem Feiern wartete wieder die Arbeit: Der Festplatz musste zurückgebaut werden und aufgeräumt werden. Gleichzeitig ist das Aufräumen der Vorlauf zum Hexen. Doch während in anderen Vereinen ein Hexenkönig ermittelt wird, gibt es seit Jahrzehnten bei Hubertus den Suppenkönig. Das kann man werden, wenn man einen Suppenteller von einem besonderen Gestell abschießt. Wer dachte, die Phalanx Nytz sei beendet, sah sich getäuscht. Bruce, ältester Sohn von Christiane und Hendrik Nytz, durfte sich zum Suppenkönig küren lassen.