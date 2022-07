Deutlich mehr Drogendelikte

Die Zahl der Drogendelikte in Greven ist deutlich angestiegen. Weil es mehr Delikte gibt oder weil mehr davon aufgedeckt werden? Die Polizei sagt: Die Zahlen haben mit einer erhöhten Erfassung des BtM-Postversands durch den Zoll im Zusammenhang mit dem Postzentrum in Greven zu tun.

Kriminalität in Greven

Die rote Laterne im Kreis – darauf würde wohl jede Kommune gern verzichten. Aber nicht immer wird man gefragt. Und so hat Greven eben diese Rote Laterne – zumindest in einem Bereich der Kriminalitätsstatistik: In keiner anderen Kommune gab es bezogen auf die Einwohnergröße mehr Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (BTMG) – sprich: Drogen.