Dialog passte bis ins letzte Detail

Vom Ballenlager dann direkt in die Elbphilharmonie – das „ensemble 4.1“ startete seine Konzerttournee am Sonntagabend bei Greven Klassik im Ballenlager und natürlich war die Resonanz bei den Musikliebhabern auf solch eine international erfolgreiche Formation entsprechend groß.

Es spricht schon für das Qualitätsbewusstsein des Organisators Stefan Erdmann, dem es gelungen ist, mit diesem Quintett die als „Easy Rider der Wiener Klassik“ bezeichneten Musiker nach Greven zu holen.

Der Pianist Thomas Hoppe war ja schon mit dem „ATOS Trio“ im Ballenlager zu hören, seine kultivierte und exquisite Spielweise machte damals schon das Konzert zu einem überaus interessanten Erlebnis. Mit den vier Bläsersolisten Jörg Schneider an der Oboe, dem Klarinettisten Alexander Glücksmann, dem Hornisten Sebastian Posch und dem Fagottisten Christoph Knitt verbindet ihn eine enge künstlerische Zusammenarbeit, sodass der Dialog der Musiker bis ins kleinste Detail stimmig war.

Auf welch hohem Niveau dieses Quintett spielt, merkte man sofort beim ersten Werk, dem bekannten „Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott Es-Dur op. 16“ aus der Feder Ludwig van Beethovens. Die starke Nähe des Werkes zu dem Quintett von Wolfgang Amadeus Mozart wurde bei so versiertem Spiel deutlich, erkannte man aber auch klar die ganz eigene Ausdrucksweise des jungen Beethoven.

Opernhaftes Andante

Exquisit war die Melodiegestaltung im Andante, dessen opernhafte Elemente akribisch herausgespielt wurden. Leidenschaft und Spielfreude bestimmten das elegante Rondo, konnten die Musiker ihre ganzen spieltechnischen Fähigkeiten einbringen und einen fast sinfonischen Klang erzeugen.

Mit dem „Jerusalem Mix“ von Avner Dorman ging es gleichsam in modernere Welten. Da wurde das Publikum mitgenommen auf eine Reise nach Jerusalem, erlebte man klangmalerisch die vielen Facetten dieser so lebendigen Stadt. Dieses anspruchsvolle Werk aus dem Jahre 2007 kann man nur ganz selten im Konzert erleben. Aber wenn es so leidenschaftlich gespielt wird wie vom „ensemble 4.1“, dann finden auch so ungewöhnliche Kompositionen ein aufgeschlossenes Publikum.

Dieses Porträt der Stadt Jerusalem wirkte wie eine klangmalerische Reise dorthin, wanderte man von der Klagemauer durch die Straßen, erlebte eine Hochzeit und war fasziniert von dieser von folkloristischen Elementen durchdrungenen Musik.

Aber das „ensemble 4.1“ präsentierte nach der Pause ein kammermusikalisches Werk von Walter Wilhelm Gieseking noch eine weitere musikalische Kostbarkeit. Kein Pianist kommt beim technischen Studium an der Leimer-Gieseking-Methode vorbei. Er war bekannt für sein exquisites Spiel der Werke von Mozart, Ravel und Debussy. Als Komponist ist er eher unbekannt, obwohl sein „Quintett für Klavier und vier Bläser B-Dur“ auf ganz hohem kompositorischen und spieltechnischen Niveau angesiedelt ist.

Das Ensemble spielte die drei Sätze mit Bravour, konnte die Schönheiten des Werkes in all ihrem Glanz erklingen lassen. Allein für diese wunderbare Erweiterung des musikalischen Horizontes muss man den fünf Musikern einen großen Dank aussprechen, diesen Abend wird man daher so schnell nicht vergessen.