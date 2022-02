Die Farben des Regenbogens

Christopher Street Day. Das ist der letzte Samstag im Juni, an dem queere Menschen feiern. In Greven ging es um die Frage, ob dann das Rathaus beflaggt werden soll.

Die Flagge der queeren Bewegung wird mittlerweile auch an Kirche gehisst.

Es ging zwar nur um das Hissen einer Regenbogen-Flagge am Rathaus. Aber dann wurde die Haupt- und Finanzausschusssitzung am Mittwoch im Hauptausschuss doch noch zu einer Bühne der Emotionen.

Am Christopher Street Day, dem letzten Samstag im Juni, soll künftig auf Antrag der Grünen die Fahne der queeren Bewegung an der grauen Betonfront des Rathauses flattern. Das wäre auch ohne Diskussionen in diesem eher nüchternen Ausschuss durchgegangen, denn die Verwaltung hatte einen brauchbaren Vorschlag formuliert, wie man künftig mit ähnlichen Beflaggungsanträgen umgehen soll. Kurz gesagt: Wenn es einen lokalen Bezug gibt, dann kann das Tuch gehisst werden.

Aber Lore Hauschild von den Grünen brachte das dahinter stehende Problem noch mal auf den Punkt. In Greven gebe es etwa 2000 queere Menschen – das sind schwule, lesbische und Personen mit anderen sexuellen Prägungen (man geht hier von sieben Prozent der Bevölkerung aus). Sie hätten immer noch gegen viele Vorurteile zu kämpfen: „Schwule raus, das ist auf Grevener Schulhöfen ein beliebtes Schimpfwort.“

Der weltweit gefeierte Christopher Street Day erinnert an die Verfolgung queerer Menschen durch die Polizei, 1968 in der New Yorker Christopher Street.

Auch Thomas Hudalla von den Linken berichtete von alltäglicher Diskriminierung schwuler Paare in Greven. Manche – auch große – Vermieter würden ihnen keine Wohnungen vermieten. In Alltagssituationen erlebten sie häufig Tuschelei und beleidigende Bemerkungen.

Lore Hauschild erinnerte daran, dass es eine Gruppe queerer Jugendlicher in Greven gebe, „die hilft, einen individuellen Weg zu finden“.

Ihre Hoffnung: „Das Ziel sollte es sein, dass das Hissen von Flaggen überflüssig wird.“