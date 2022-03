Die ganze Stadt ist auf den Beinen

Thorsten Behrendt aus Bad Laer ist neu in Greven: „Aber wir sind froh, dass nach so langer Zeit wieder etwas geht.“ Behrendt verkauft an seinem Stand auf der Münsterstraße Töpfereien aus einer spanischen Manufaktur. Und er ist nicht der einzige Händler, der sein Debüt beim Grevener Frühlingsmarkt gibt.

Monika Selle zum Beispiel ist aus Porta Westfalica angefahren. An ihrem Stand verkauft sie selbstgebastelte Kunstwerke aus Treibholz. „Früher war ich schon mal in Gimbte“, sagt sie. Die zwei Jahre Coronapause waren schon hart für sie. „Glücklicherweise bin ich noch berufstätig, für Leute, die das hauptberuflich machen, war es arg.“

Am Sonntag war es aber alles andere als arg. Die Sonne schien, die Kundschaft war in Flanierlaune. Und es wurde gekauft. Nur das Monatsende war vielleicht eine kleine Bremse.

Die Bandbreite der Händler war mal wieder groß. Da gab es die Vorwerkverkäuferin Pia Hermans aus Ostbevern, die dem Passanten schnell einen Termin machte. Oder Peter und Mirjam Müller aus Reckenfeld, die sich auf alte Holzfenster spezialisiert haben. Sie werden auf spezielle Art behandelt, das Fensterglas wird ausgetauscht – und man hat die originellsten Spiegel. „Viele alte Fenster“, sagt Peter Müller, „haben wir aus der ehemaligen DDR.“ Heute sei es schwer, an Nachschub zu kommen. Die Abrissarbeiten gingen zu schnell über die Bühne, da lande einfach alles auf dem Container.

„Glückssteine, Blumen“, rufen derweil Jonas Nebelo und Fabian Güthoff von der Martini-Grundschule. Die beiden verkaufen Selbstgebasteltes für die Ukraine-Hilfe. 100 Meter weiter an der Rathausstraße ist Schulleiterin Agnes Langenhoff schon ganz außer Puste: „Wir sind fast ausverkauft. Das läuft super.“

Auch Schüler der Nelson-Mandela-Gesamtschule verkaufen an zwei Ständen für die Ukraine. Ein paar Meter weiter schrubben Abiturientinnen der Augustinianums an dreckigen Fahrrädern herum. Luise Bülte poliert eine Felge: „Der Erlös ist für unseren Abiball.“ Endlich gibt es den nämlich in diesem Jahr wieder – und zwar in der Schulturnhalle.

Richtig ins Schwitzen kamen beim Frühjahrsmarkt die Feuerwehrleute. Freddy Tinkloh und Kevin Richter liefen in Schutzanzügen mit Atemmasken über den Marktplatz. „Etwas Werbung machen für die Feuerwehr“, sagt Simon Reinert, der die beiden in normaler Uniform begleitet. Auf der Rathausstraße zeigt Grevens Wehr, was sie hat und was sie kann. Ein Wagen fährt die Leiter 30 Meter lang aus, an den anderen Fahrzeugen können vor allem Kinder mal erleben, was zum Feuerlöschen gebraucht wird. „Unser Kinderfeuerwehr fängt ab sechs Jahren an“, sagt ein Feuerwehrmann, „jeden Samstag wird geübt.“

Die Organisatoren von Greven Marketing sind mit dem Fest bestens zufrieden. Jan Policnik: „Wir hatten mehr Nachfragen von Ausstellern. Und die Zuschauerzahlen sind auch gut.“

Vor dem Greven-Marketing-Fachwerkhaus, mitten im Trubel des Flohmarkts, zupft ein einsamer Mann auf seiner Wandergitarre. „Idyllisch“, findet das Marketing-Mitarbeiterin Tanja Kerstingskötter. Wenn man allerdings den Mann umrundete, sah man ein dickes blaues Auge: nicht alles ist von vorne so idyllisch, wie es von hinten aussieht.