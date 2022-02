Das war ein toller Ersatz. Grevens Karnevalisten liefen online auf Volltouren. Am Samstag war Premiere.

Am Ende war selbst die fernseherfahrene Comedienne aus der Nachbarstadt beeindruckt. „Respekt, was ihr hier auf die Beine gestellt habt!“, zog da eine bestens aufgelegte Kabarettistin Lisa Feller ihr ganz persönliches Fazit nach anderthalb Stunden Karneval, wie ihn Greven so bisher nicht gesehen hat.