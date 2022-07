Dieser Faden ließ sich gut einfädeln

Greven

Dass die „EMSnadel“ bereits Opfer von Vandalismus geworden ist, nahmen die Gäste der feierlichen Einweihung der neuesten Skulptur auf dem Emsdeich in Greven am Sonntagvormittag mit Bedauern zur Kenntnis. Von dem Schaden an dem roten Faden aus Stahl war da aber schon nichts mehr zu sehen. Mitarbeiter der Firma Ebbert, die das Kunstwerk zusammen mit der Werte-Stiftung Münsterland gesponsort hat, hatten ihn kurzfristig repariert.

Katja Niemeyer