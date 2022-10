Ein Public Viewing wird es in diesem Jahr bei der Kurz-vor-Weihnachten-WM in Greven wohl nicht geben.

Stell dir vor, es ist Fußball-Weltmeisterschaft und keiner schaut zu? Katar hin oder her – aber so heftig wird es dann doch wohl nicht sein. Aber: Ein Public Viewing wird es in diesem Jahr bei der Kurz-vor-Weihnachten-WM in Greven wohl nicht geben.