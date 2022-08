Doppelpackung Honig für Imker

Greven

Es war sonnig und trocken – alles, worüber andere Landwirte gerade klagen, war für Grevens Imker ein Gottesgeschenk. In der Kleinod-Farm von Jens Heitmann in Maestrup haben die 31 Völker die doppelte Menge wie in früheren Jahren produziert: „Ein Superbienenjahr.“

Von Günter Benning