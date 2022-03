Drei Prozent der Grevener aus Russland und Ukraine

Nahezu drei von 100 Grevenern besitzen einen russischen oder ukrainischen Pass. Das teilte Stadtpressespreche Wolfgang Jung auf Nachfrage mit. Vermutlich dürften aber noch deutlich mehr Menschen einen sogenannten Migrationshintergrund haben, der mit den beiden kriegführenden Ländern zu tun hat.

Nach den Meldeinformationen der Staat leben derzeit in Greven 133 Menschen, die nur einen russischen Pass besitzen (48 Männer, 85 Frauen, 12 sind unter 16 Jahren). 37 Bewohner haben nur einen ukrainischen Pass (9 Männer, 28 Frauen, zwei unter 16 Jahren).

Die Mehrheit der russisch- oder ukrainisch-stämmigen Grevener besitzen allerdings auch einen deutschen Pass. Viele sind in den 80er und 90er Jahren als sogenannte „Russlanddeutsche“ oder „Aussiedler“ in die Bundesrepublik gezogen. Sie gehörten zu Bevölkerungsgruppen der ehemaligen Sowjetunion, die in vergangenen Jahrhunderten von russischen Zaren Siedler angeworben worden waren.

In Greven gibt es demnach 906 Menschen mit deutschem und russischem Pass, sowie 33 Ukrainer mit deutscher und ukrainischer Staatsangehörigkeit. Zusammen handelt es sich um 1109 Menschen aus Russland und der Ukraine, was bei 38733 Einwohnern in Greven rund 2,9 Prozent der Stadtbevölkerung entspricht.

In vielen Fällen wird in Deutschland die doppelte Staatsbürgerschaft geduldet. Wer einen deutschen Pass beantragt, muss allerdings angeben, ob er noch eine weitere Staatsangehörigkeit besitzt. In den Pass, so Stadtpressesprecher Jung, werde nur eine Nationalität eingetragen.

In der Ukraine gilt derweil ein anderes Recht. Dort soll Doppelstaatsbürgerschaft vermieden werden. Wer dort die Staatsangehörigkeit eines anderen Landes annehme, verliere die ukrainische Staatsbürgerschaft. Dies hat aktuell eine politische Bedeutung. Der Moskauer Kreml bietet Ukrainern laut Medienberichten die russische Staatsangehörigkeit an. Und dies nicht nur denen auf der annektierten Krim und im umkämpften Donbass.