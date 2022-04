Druck auf die Konfessionsschulen

Foto:

Was nicht passt, wird passend gemacht. Nach dem Hauruckverfahren regelte der Rat am Mittwoch die leidige Frage der Konfessionsschulen. Jetzt können also doch die Eltern des aktuellen Jahrgangs entscheiden, ob ihre Kinder weiter in katholische oder evangelische Grundschulen oder in Gemeinschaftsgrundschulen gehen sollen.,Dass da ein Bruch quer durch die Verwaltungsspitze ging, war auch hinter den dezenten Mund-Nase-Masken zu erkennen. Bürgermeister Dietrich Aden wollte das Thema nicht auf der Tagesordnung haben. Die zuständige Fachbereichsleiterin Beatet Tenhaken legte den passenden Zeitplan vor, der alles um ein Jahr dahinverzögert hätte. Und der Erste Beigeordnete Cosimo Palomba zog – sicher nicht unvorbereitet – eine Alternativlösung aus der Tasche. ,Jetzt geht also, was nicht gehen sollte. Und zwar in diesem Jahr. Man kann gespannt sein, wie die Eltern entscheiden. Mit Mehrheit können sie die Konfessionsbindung auflösen.