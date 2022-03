Ein Bürgersolarpark ist der Plan

Die Unternehmen rufen an, kommen vorbei, haben fertige, unterschriftsreife Verträge dabei. Ihr Plan: Grundstücke der Grevener Landwirte anpachten und Solarparks bauen. „Wir mussten nur noch unterschreiben, aber wir haben uns gedacht, das können wir auch selber“, erklärt Bernhard Averbeck. Und so entstand die Idee, die in den kommenden Wochen und Monaten umgesetzt werden soll: Solarparks in den Händen der Bürger und Landwirte, eventuell in Form einer Genossenschaft.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch