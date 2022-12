Ein dickes Finanz-Loch mit Puffer

Rolf Grieskamp (M.) wurde als neuer Ratsherr für Reckenfeld direkt von Bürgermeister Dietrich Aden (Mitte, r.) begrüßt. Grieskamp ist Nachfolger des vor kurzem verstorbenen Ernst Reiling. Am Verwaltungstisch stehen (v.r.n.l.): Steffen Wascher (Leiter Bürgermeisterbüro), David Böhm (Fachbereichsleiter Bürgerdienste), Klaus Hoffstadt (Fachbereich Steuerung, Service), Guido Roters (Fachdienstleiter Grundstücks- und Geodatenmanagement), Maike Bücker-Gittel (TBG-Betriebsleiterin) und Marco Scheil (Fachbereichsleiter Stadtplanung. .

Manchmal können Haushaltsreden gar nicht so schnell umgeschrieben werden, wie sich die Gesetze ändern. So bedauerten die Fraktionsredner im Rat am Mittwoch noch ein Rekordminus von 11,12 Millionen Euro im Etatentwurf der Stadt für 2023. Tatsächlich konnte Kämmerer Matthias Bücker dann aber verkünden, dass das Loch im Stadtsäckel „nur“ 9,9 Millionen Euro ausmacht. Wegen eines ganz aktuellen Gesetzes.