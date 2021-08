Ein fast vergessener Künstler

Josef Schumacher wurde am 1. Mai 1927 in Münster geboren und starb dort am 7. Juni 1985. Sein Spitzname war „Brüder“, deshalb wurde er von seinen Nichten und Neffen gerne „Onkel Brüder“ genannt.

Am 3. März 1949 wurde in den Westfälischen Nachrichten ein Gemälde („Winterlandschaft“), am 15. März 1950 eine Zeichnung („Am ‚Toten Arm‘ der Ems bei Greven“) des heute in Greven fast unbekannten Bildhauers, Malers, Zeichners und Dichters Josef Schumacher abgebildet. Die älteren Grevener werden ihn noch kennen, aber nur noch ganz wenige werden ein Gemälde oder eine Zeichnung in der Wohnung hängen haben.