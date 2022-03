Ein Feuerwerk turbulenter Szenen

Sind denn die Erwachsenen jetzt alle verrückt geworden? Diese berechtigte Frage stellten sich am Mittwochabend die jugendlichen Darsteller des Städtischen Gymnasiums Augustinianum in dem heiteren Musical „Bin ich tot“ eines ungenannten Autors.

Schauspiel „Bin ich tot“ am Gymnasium Augustinianum aufgeführt

Die Projekt-Band mit Stefan Ruthenberg am E-Bass, Jan Neyer am Schlagzeug und Peter Winkens am Klavier begleitete Chor und Sänger. „Wir haben dazu bekannte Titel aus den Charts von gestern und heute ausgewählt“, erklärte Winkens. Herausgekommen ist ein „Schauspiel mit Musik“, das den Schülern viel Gelegenheit gab, mit Gesang und darstellerischem Talent zu glänzen. Die Szenen aus dem Schulalltag kreisten um das Problem, dass offensichtlich Schulleitung und Lehrer nicht mehr alle Tassen im Schrank hatten.

„Voll crazy“, kommentierte eine Zuschauerin das Geschehen. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Zuschauerraum der Aula ging es stürmisch zu. Da zur Schülerschaft nicht nur die sozial eingestellte Beatrice oder Klassensprecherin Mareike gehörten, sondern auch Radaubrüder wie Julian

, Noah und Maik oder die bösartige Paula, war Zoff vorprogrammiert. Alles kreiste um das Thema „Warum verhalten sich die Erwachsenen so seltsam?“. Eine mögliche Erklärung: „Wir sind total überlastet“, vermutete Renate Fraulitzius. Das war allerdings nicht der wahre Grund, wie sich am Ende herausstellte.

Begriffe aus der Zeit des Faschismus brachten die Geschichtslehrerin zum Kreischen und der Sohn der stellvertretenden Schulleiterin sollte im Keller versteckt sein. Die herbeigerufenen Schulsanitäter, Notärztin und Polizeibeamten waren machtlos. Es entwickelte sich ein wildes Getümmel, in dem einzig der demente Opa von Tom still dasaß und „Bin ich tot“ vor sich hin murmelte. Er schien als einziger noch „normal“ zu sein. Und alle wollten immer nur eines: „Nach Hause!“.

Videoeinblendungen im Hintergrund machten die Spielorte erlebbar. Sie zeigten Klassenräume, den mysteriösen Keller oder eine Jurte in einsamer Landschaft. Solisten und Chor hatten starke Auftritte, die mit viel Beifall belohnt wurden.

Unter Schülern machte ein heimlich gedrehtes Video die Runde und der Schulleiter reiste in einer psychedelischen Traumsequenz in die Mongolei. Typische Musik und rituelle Handlungen in tollen Kostümen verdeutlichten die Szenerie. Schließlich verbündete sich Frau Fraulitzius mit der Rabaukentruppe und erklärte sich zur Schulleiterin. Eingesperrt im Keller versuchte die amerikanische Austauschschülerin Billy ihre Mitgefangenen mit einem Song von Bobby McFerrin zu beruhigen, den jeder kennt.

„Wieso bekommen wir eigentlich keinen Nervenzusammenbruch?“, fragte Flora.

Die Antwort fand sie selbst, denn im Keller entdeckte sie einen Kühlschrank mit großen Mengen Kaffee, der möglicherweise mit einer Droge versetzt war. Am Schluss trafen alle Akteure in einem temperamentvollen Tanz (Choreografie Hiltrud Brouwer) zusammen. Die Geschichte fand ein gutes Ende und das Wagnis einer Musical-Aufführung – coronabedingt in kleinerem Rahmen als bisher – war gelungen.