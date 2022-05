Ein ganz dickes Paket Kultur

Hui, das ist mal eine Ansage. 24 Veranstaltungen in einem halben Jahr – das haben die Verantwortlichen der Kulturinitiative noch nie geschafft. Das hängt in diesem Jahr aber sicherlich auch mit dem 1. Ems-Jazz-Festival in Greven zusammen. „Das ist auch nur zu bewerkstelligen, weil wir so eine tolle Truppe an Helfern haben“, sagte Ulrich Reske, einer der drei Vorstände der Kulturinitiative, bei der Vorstellung des Programms.

