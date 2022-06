„Unser Garten hat sich nach und nach in ein kleines Paradies für Pflanzen, Tiere und Menschen verwandelt“, erzählen Rita und Franjo Howe. Im Rahmen der Aktion „Kunstvolle Gärten in Reckenfeld“ öffnet das Ehepaar am 19. Juni die Pforte ihres mediterranen Staudengartens an der Falkenstraße 63.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch