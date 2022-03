Ein Rückenwirbel bremst Onecoin-Prozess aus

Seit dem gestrigen Dienstag wird im Saal A14 des Landgerichts Münster wieder verhandelt in einem Fall, der sich um die Digitalwährung „Onecoin“ dreht und in dem ein Grevener Ehepaar angeklagt ist. Der Mann und die Frau sollen unter anderem über ihr Unternehmen für die Betreiber des Kryptowährungssystems mit einer Kernfirma in Bulgarien Zahlungsabwicklungen in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe getätigt haben, ohne die erforderliche staatliche Genehmigung dafür zu haben (wir berichteten). Angeklagt ist auch ein Anwalt aus München wegen mutmaßlicher Geldwäsche.

