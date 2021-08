Ob Übermittagsbetreuung am Grevener Gymnasium, AGs an der Gesamtschule, Notbetreuung an den Grevener Schulen oder Ferienkiste: Cedric Hohenhorst war im vergangenen Jahr überall anzutreffen. Der 19-Jährige begann im September vergangenen Jahres seinen Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) bei der Abenteuerkiste in Greven.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert