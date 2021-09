Ein „Spectakulum“ auf der anderen Seite des Deichs

Am Freitag öffnet wieder der Mittelaltermarkt seine Pforten. Diesmal findet er nicht am Emsbeach, sondern auf der Fläche gegenüber dem, Hallenbad und dem nebenliegenden großen Parkplatz statt.

Die Corona-Pandemie sorgte im vergangenen Jahr dafür, dass viele Events nicht stattfinden konnten. Aber auch früher schon gab es Pandemien. So grassierte im Mittelalter der „Schwarze Tod“ – also die Pest – in Europa, der viele Menschen zum Opfer vielen. Aber: Das Wort Pandemie hat auf dem Mittelaltermarkt, der am kommenden Wochenende stattfindet, nichts zu suchen. Denn bei dem Markt soll der Spaß im Mittelpunkt stehen.