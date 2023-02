Ein weitgehend autofreies Wohnquartier

Die Pläne der Stadtverwaltung für eine Bebauung der Fläche des ehemaligen Bauhofes an der Saerbecker Straße werden in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung vorgestellt.

In Greven eine halbwegs bezahlbare Wohnung zu bekommen, ist derzeit fast aussichtslos. Der Markt bietet da fast nichts mehr an. Aber: Da war doch noch das Gelände des ehemaligen Bauhofes an der Saerbecker Straße. Die Pläne der Stadtverwaltung für eine Bebauung dieser Fläche werden in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung (Donnerstag, 23. Februar, 17 Uhr, Großer Sitzungssaal im Rathaus) vorgestellt.

Und: Die überplanbare Fläche hat es in sich. Denn die Fläche des ehemaligen Bauhofes hat eine Größe von 5829 Quadratmeter und befindet sich im Eigentum der Stadt Greven. Unter Miteinbeziehung externer privater Flächen umfasst das Plangebiet eine Fläche von rund 11900 Quadratmeter. Ziel sei es, dort ein „attraktives, urbanes und weitgehend autofreies Wohnquartier“ zu schaffen. Die Planungen gehen von 45 neuen Wohneinheiten aus.

Und: Die selbst gesetzten Ansprüche sind recht hoch. Ziel sei es, ein Quartier mit Geschosswohnungsbau unter Berücksichtigung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus zu schaffen. Dabei soll es keine großflächige Ausweisung von ebenerdigen Stellplatzflächen geben. Autos sollen in einer großen - in ein Wohnhaus integrierten - Garage abgestellt werden. Das klimagerechte Konzept sieht die Schaffung von Freiraum, Gründächern, Photovoltaik, Solarthermie und weiteres vor.

Erste Planungen für das Gelände des ehemaligen Bauhofes an der Saerbecker Straße Foto: Stadt Greven

Neben der Miteinbeziehung von privaten angrenzenden Grundstücksflächen in das Plankonzept soll auch eine Optimierung der Grundstückskapazitäten der benachbarten Stadtwerke Greven erfolgen.

Grundsätzlich sollen auf der Fläche vier Mehrfamilienhäuser mit drei Vollgeschossen entstehen.

Der Kreuzungsbereich Saerbecker Straße / Hemeweg soll durch eine Viergeschossigkeit städtebaulich betont werden. Alle Mehrfamilienhäuser sollen mit einem Flachdach errichtet werden. Somit entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild dieses Quartiers und es werden die Voraussetzungen für Gründächer in Kombination mit PV- oder Solarthermienutzungen ermöglicht.

Im zentralen Bereich des Plangebiets ist eine öffentliche Grünfläche geplant, welche als Spiel- und Erholungsfläche genutzt werden kann. Grundsätzlich ist auch hier, ähnlich wie in der Dorfmitte Reckenfeld, die Gründung einer Wohnungsgenossenschaft angedacht.

Diese Planung soll nun zunächst vom Gestaltungsbeirat der Stadt begutachtet und bewertet werden. Wann letztlich eine Umsetzung der Planung erfolgen kann, steht noch in den Sternen.

Momentan wird das Gelände des ehemaligen Bauhofes noch für die Unterbringung von Geflüchteten genutzt. „Das Bestandsgebäude ist seit Ende des vergangenen Jahres hergerichtet für die Unterbringung Geflüchteter, von 35 Plätzen dort sind derzeit 33 belegt“, erklärte Wolfgang Jung, Pressesprecher der Stadtverwaltung, auf Anfrage dieser Redaktion. Außerdem würden aktuell Versorgungsleitungen für zusätzliche Wohncontainer auf dem Gelände verlegt. „Die Aufstellung dieser Container ist für Ende Februar/Anfang März geplant. Bezugsfertig, also vollständig angeschlossen, ausgestattet und möbliert sein sollen die Container dann bis Ende März.“ Insgesamt können dann auf dem alten Bauhofgelände nach Fertigstellung maximal 60 Personen untergebracht werden.

Wie lange diese „Interimsnutzung des Geländes und des Bestandsgebäudes“ andauern soll, ist allerdings noch unklar.