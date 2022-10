Eine Rocknummer nach der anderen

Nach zweijähriger Pandemie-Pause erfreute sich die nunmehr 18. Auflage der Grevener Musiknacht wieder großer Beliebtheit. Sechs Bands in sechs Locations – für jeden Musikgeschmack gab es das Richtige auf die Ohren. Erstmals in diesem Jahr dabei: der „Keiler Keller“.

Nach zweijähriger Pandemie-Pause erfreute sich die nunmehr 18. Auflage der Grevener Musiknacht wieder großer Beliebtheit. 6 Bands in 6 Locations – für jeden Musikgeschmack gab es das Richtige auf die Ohren. Neben dem „Goldenen Stern“, „Mandala“, „Beatclub Keller“, „Otto – Die Kneipe“ und „Täglich“ beteiligte sich erstmals in diesem Jahr auch der „Keiler Keller“ an der Musik-Rally.