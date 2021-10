„Eine unbefriedigende Situation, aber Recht“

In einer kuriosen Diskussion verweigerte der Rat einen rechtmäßigen Beschluss.

Am Ende der Diskussion schüttelte der Erste Beigeordnete Cosimo Palomba den Kopf und murmelte: „Hier braucht man jede Menge Baldrian.“ Und das, obwohl er an der vorhergehenden Diskussion gar nicht beteiligt war. Aber: Die war auch kurios genug.

Es ging dabei um rund 20.000 Euro, die nachgezahlt werden müssen. Und zwar an die Vorsitzenden der Ausschüsse. Jeder erklärte, dass er das nicht wolle. Klar war aber: Rein rechtlich geht es nicht anders.

Und wenn es um Recht geht, wird es bekanntlich kompliziert. Es geht um die so genannte Hauptsatzung der Stadt. Die sah vor, dass von der gesetzlichen Regelung, eine erhöhte Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende zu zahlen, alle Ausschüsse des Rates der Stadt Greven ausgenommen wurden. Nur: Diese Ausnahmeregel verlor zum 1. November 2020 ihre Gültigkeit. Sie hätte, um nicht dem gesetzlichen Regelfall zu unterliegen, im Folgenden entweder erneut bestätigt oder durch eine anderslautende Regelung ersetzt werden müssen. Den entsprechenden Beschluss hatte der Rat jedoch erst in seiner Sitzung am 28. April 2021 gefasst. Ein vorheriger Beschluss war ungültig, da die dafür vorgesehene Zwei-Drittel-Mehrheit um eine Stimme verpasst wurde.

Ergebnis: Für den Zeitraum vom 1. November 2020 bis zum 29. April 2021 galt nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Ergebnis: Für elf Ausschussvorsitzende muss eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 313 Euro nachgezahlt werden.

Also eigentlich alles klar, nur die Hälfte des Rates weigerte sich, dem zuzustimmen. „Es kann nicht sein, dass wir dem zustimmen“, sagte Ulrich Stratmann (Unser Greven). Und auch Bürgermeister Dietrich Aden war damit unzufrieden. „Das ist eine unbefriedigende Situation, aber es ist eine Gesetzeslücke und damit Recht.“

Wilfried Roth (FDP) machte deutlich. „Wenn Sie bei rot über die Ampel gehen, können wir das auch nicht als erlaubt beschließen. Das verstößt gegen geltendes Recht.“

SPD, Grüne und FDP stimmten für die Auszahlung des Geldes, der Rest dagegen bei einer Enthaltung. Eine Pattsituation und damit war die Nachzahlung abgelehnt.

Und jetzt? Da die Ablehnung nach Auffassung der Verwaltung nicht rechtskonform ist, muss sie vom Bürgermeister beanstandet werden. Sollte der Rat bei diesem Votum bleiben, müsste der Bürgermeister den Beschluss zur Prüfung und endgültigen Entscheidung an die Kommunalaufsicht geben.