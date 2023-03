Einigung mit den Nachbarn erwünscht

Was im künftigen Baugebiet Reckenfelder Ortsmitte gebaut werden darf und was nicht, regelt ein „Gestaltungshandbuch“. Neben vielen Geboten enthält es auch zahlreiche Ausnahmen.

Was mal als „Bauherrenhandbuch“ gestartet war, ist inzwischen zum „Gestaltungshandbuch“ gereift. Es regelt, was im künftigen Baugebiet Reckenfelder Ortsmitte gebaut werden darf. Vorgaben zu Fassadenfarben, Materialien, Dachformen und vielem mehr sind enthalten. So detailliert, dass viele Reckenfelder Lokalpolitiker fürchteten, es könne die Bauwilligen zu stark einengen.