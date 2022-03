Einladung an Meister Adebar

Idyllische Lage, schöne Aussicht, grundsolide Bausubstanz: Über diese Extras freut sich jeder Mieter – vor allem, wenn sie mietfrei zu haben sind. Allerdings: Wer diese Wohnung bezieht, muss schwindelfrei sein und mit eventuellen Unbilden des Wetters zurechtkommen. Aber beides ist kein Problem für den möglichen Bewohner. . .

Denn wer hier einzieht, ist ein eleganter Flugkünstler und Sympathieträger. Der Storch soll hier, auf dem Gelände des Vereins Draußenzeit, ein neues Zuhause finden – auf einem Storchenrad, das auf einem Metallmast montiert ist. Der trug bis vor kurzem eine Strom-Freileitung der Stadtwerke Greven.

Bei schönstem Storchenwetter – blauer Himmel, leichter Wind – montierten Martin Waltersmann von den Stadtwerken Greven und Helmut Hebbeler vom Unternehmen Beermann die eigens gefertigte Nist-Plattform in Form eines Rades auf dem zwölf Meter hohen Mast.

Erdkabel wurden verlegt

Die Stadtwerke Greven haben in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt das Freileitungsnetz, das vor allem die Außenbereiche mit Strom versorgt, durch Erdkabel ersetzt. Normalerweise werden dann auch die Leitungsmasten abgebaut. Aber Christiane Brosat und Dominik Schlummer vom Verein Draußenzeit hatten eine Idee, als die Freileitung vor ihrem ländlich gelegenen Haus zurückgebaut wurde. Wie wäre es, wenn dort oben ein Storch ein Zuhause finden würde? Das passt gut in das Konzept des Vereins, der auf dem Gelände kurz vor Hembergen Seminare und Angebote rund um Natur- und Wildnispädagogik veranstaltet.

Also blieb der Mast nach einigen konstruktiven Vorgesprächen stehen und die Stadtwerke Greven kümmerten sich um die Herstellung einer stabilen Konstruktion, in die ein Storch sein Nest für den Nachwuchs bauen kann: Das so genannte Storchenrad.

Damit es Meister Adebar in Zukunft etwas leichter hat und sich schnell zu Hause fühlt, bauten Christiane Brosat und Dominik Schlummer schon ein wenig Nistmaterial in das Storchenrad ein. „Die Biologische Station Kreis Steinfurt hat uns da gut beraten“, erzählt Dominik Schlummer. Es kann zwar durchaus ein wenig dauern, bis die Nistgelegenheit angenommen wird. Aber Draußenzeit und auch die Stadtwerke sind da sehr zuversichtlich. Schließlich hat die Zugzeit der Störche gerade begonnen.