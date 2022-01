Eltern werben für Sechszügigkeit

Eltern von Viertklässlern der Grevener Grundschulen haben sich zusammengetan und eine Petition formuliert. Sie richtet sich gegen den Beschluss, die Zügigkeit des Grevener Gymnasiums zu begrenzen. Auch Unterschriften wurden gesammelt. Das Ziel: die „erneute Ausgestaltung eines sechsten Zuges am Augustinianum für das kommende Schuljahr 2022/23“. Eine vierköpfige Eltern-Delegation hat die Unterschriftenlisten am Donnerstag an Bürgermeister Dietrich Aden überreicht. Die Petition richtet sich an ihn, an die Grevener Stadtverwaltung und an die Ratsmitglieder. Denn es gibt einen gültigen Ratsbeschluss, der am Gymnasium und an der Gesamtschule maximal fünf und an der AFR maximal vier Züge vorsieht.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch