Ende September schließt das Impfzentrum am FMO - eine Bilanz

Ende September rücken die Monteure an: Dann ist das Impfzentrum am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) Geschichte. Ein Rückblick und Bilanz.

Anstelle von Corona-Impflingen werden in der Abfertigungshalle dann wieder Urlauber und Geschäftsreisende einchecken. Insgesamt, so schätzt der Kreis Steinfurt, der für die Gesamtleitung, die Organisation und die Verwaltung des Zentrums zuständig ist, wird die Demontage der Trennwände und Türen, Büroräume und Kühleinheiten vier Wochen in Anspruch nehmen.