Endlich wieder Austausch möglich

Nach zweijähriger Pause gab es an der Gesamtschule endlich wieder einen Austausch. 13 Schülerinnen und Schüler aus den Niederländisch-Kursen aus den Klassen 9 und 10 der Nelson-Mandela-Gesamtschule konnten am Schüleraustausch mit den Niederlanden teilnehmen, wenn auch in verkürzter Form: Da der zunächst für November 2021 geplante Besuch in Gouda nicht stattfinden konnte, wurde die eigentlich für den Gegenbesuch reservierte Woche für den Besuch beider Länder genutzt.