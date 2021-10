Endlich wieder mit Freunden spielen und toben

Den Abschluss des Programms der Ferienkiste bildete am Freitagnachmittag eine Halloweenparty in der Rönnehalle.

Statt Trillerpfeifen und Pausengong hörte man in der Rönnehalle während der Herbstferien laute Musik und Kinderlachen. Die Ferienkiste hatte sich im Marienschulzentrum „einquartiert“. Die Sporthalle wurde mit Hüpfburg, Fußballfeld und Turnmatten zum Spielparadies für Kinder. In einigen Räumen der Gesamtschule konnte gebastelt, gebacken, gewerkelt und gespielt werden. Abgeschlossen wurde das Programm der Ferienkiste am Freitagnachmittag mit einer Halloweenparty in der Rönnehalle.