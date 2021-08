Danach haben sich alle gesehnt, Musiker und das Publikum gleichermaßen. Am Wochenende rockte die Kick-Band nach langer Pause mal wieder in Greven. Schauplatz war der Beach.

Endlich wieder Konzert-Flair am Beach: Am Freitag- und Samstagabend spielt die Grevener „The Kick Band“ am Beach. Es sind die ersten Konzerte der Musiker seit fast zwei Jahren.