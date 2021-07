Endlich wieder vor Leuten spielen

„Vanessa, und eins, und zwei, und drei. We‘re the hollywood angels. Do you really wanna fly tonight? Ah, in D-Dur, ja, jetzt ist es besser, und von vorne.“ Mit ihren akustischen Gitarren sitzen sie sich gleichberechtigt gegenüber, haben ständig Augenkontakt: Michael Voss, der gestandene Rockmusiker, und die junge Singer-Songwriterin Vanessa, die sich als Van De Forst in der Countrypopszene einen Namen gemacht hat.

