Hulya Dagdeviren hat die Katastrophe in der Türkei erlebt

Durmus, Hulya und Pevi Dagdeviren in ihrer Wohnung in Greven.

Das Video wackelt. Man sieht Menschen in einem Treppenhaus. Fliesen sind von der Wand gefallen, Stufen gerissen. Es ist 4.17 Uhr am 6. Februar, dem Tag des Erdbebens in der Türkei und Syrien. Hulya Dagdeviren betrachtet in ihrer Wohnung am Hemeweg die Szene auf ihrem Handy. Sie war in Malatya im Urlaub, als die Katastrophe geschah. Ihre Hände zittern noch jetzt.