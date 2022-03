Die erste Grevener Bushaltestelle, die mit einem begrünten Dach ausgestattet wird, steht demnächst in Reckenfeld. Die Bauarbeiten rund um Aldi sind der Auslöser.

Am neuen Aldi in Reckenfeld

Grevens erstes Buswartehäuschen mit begrüntem Dach wird künftig in Reckenfeld stehen: an der Steinfurter Straße in Höhe des Aldi-Marktes, der dort gerade neu gebaut wird.