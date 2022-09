Kirmes inklusive Volkslauf

Die Gemeinde organisiert die Kirmes und die Leichtabteilung des SC Falke den Kirmeslauf. Das hat Tradition in Saerbeck. Wegen der Corona-Pandemie waren die beiden beliebten Veranstaltungen in den vergangenen zwei Jahren aber ausgefallen. Am kommenden Wochenende (1. bis 3. Oktober) drehen sich im Saerbecker Ortskern aber wieder die Karussells und laufen die Sportler am Samstag ihre Runden.

„Die Strecken über fünf und zehn Kilometer sind amtlich vermessen und damit ,bestenlistentauglich‘“, teilt Ulrich Hoppe von der Lauf- und Leichtathletikabteilung des SC Falke mit. Der Hauptlauf über zehn Kilometer führe rund um das Wildfreigehege/Nöttler Berg. Hierbei finde gleichzeitig eine Kreismeisterschaftswertung des Leichtathletikkreises Steinfurt/Tecklenburg statt (inklusive aller Altersklassen).

Der Kirmeslauf wird von rund 50 Helfern und Helferinnen unterstützt.

Das Teilnehmerfeld, so Hoppe, sei breit gefächert. Auch Anfängerlaufgruppen seien dabei. 2019 sei der älteste Teilnehmer über 80 Jahre alt gewesen. An dem Lauf hatten insgesamt fast 60 Hobby-Sportler und Sportlerinnen teilgenommen.

Auch Schüler und Schülerinnen der St.-Georg-Grundschule machen – mit Klassenwertung – mit. Der Sieger oder die Siegerin erhält den Wanderpokal der Gemeinde Saerbeck.

Heimliches Highlight der Veranstaltung ist der Bambinilauf, bei dem die Mädchen und Jungen der Saerbecker Kindertageseinrichtungen an den Start gehen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Es gibt Kaffee, Kuchen, Crepes sowie Pommes und Bratwurst.

Voranmeldungen sind bis zum 28. September, 20 Uhr, unter www.kirmeslauf.de möglich. Nachmeldung können bis ungefähr 30 Minuten vor jedem Start am Veranstaltungstag erfolgen.

Für die Kirmes haben sich derweil 26 Schausteller angemeldet, wie Lea Cordes, Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung, berichtet. Sie stellen alt bekannte Karussells wie das Piratenschiff, ein Kettenkarussell, einen Autoscooter und einen sogenannten Pressluftflieger auf.

Verkehrssperrungen und Umleitungen

Die Saerbecker Kirmes (1. bis 3. Oktober) findet auf dem Kirmesplatz sowie auf der Kolpingstraße, Am Kirchplatz, Lindenstraße und Schulstraße statt. Für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden von Donnerstag bis Dienstag, 29. September bis 4. Oktober, die Straße Am Kirchplatz, die Lindenstraße (Teilstück ab Kreisverkehr bis Hausnummer 10) und die Kolpingstraße.

Die Umleitungsstrecke führt über die Grevener Straße, den Heckenweg und die Lindenstraße. Die RVM teilte Haltestellenverlegungen mit: