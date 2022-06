Es wird 25 Prozent teurer

Der Gaspreis hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt, ja fast sogar verdreifacht. Und auch Heizöl-Preis kennt nur eine Richtung: steil nach oben. Deshalb suchen viele Grevener nach Alternativen. Und zumindest im Grevener Süden gibt es eine. Dort bietet Tobias Werning den Anschluss an sein Wärmenetz an. Die Wärme wird in seiner Biogasanlage erzeugt, in der Pferdemist, Stroh und Gülle vergoren werden. Doch auch vor dieser ökologischen und nachhaltigen Energieversorgung macht die augenblickliche Krise nicht Halt. „Auch wir müssen den Preis für unsere Wärme leider um rund 25 Prozent erhöhen“, sagte Werning auf Anfrage dieser Zeitung.

