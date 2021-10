Evergreens und kleine Wagnisse

Die Kulturinitiative freut über auf die sukzessive Rückkehr zur Normalität. Viel Atmosphäre, volle Hütte – so kann, so soll es weitergehen. Nun hat die KI das neue Halbjahresprogramm vorgestellt. Und blickt schon auf den September: dann gibt es ein hochkarätiges Jazz-Festival.

So langsam, aber sicher kehrt sie auch bei der KI zurück – die Normalität. Bei Veranstaltungen der Kulturinitiative heißt das: Gute Stimmung, viel Atmosphäre und wenig Einschränkungen. Der Auftritt von Pe Werner war kürzlich ein gutes Beispiel. Volle Hütte, ein tolles Kultur-Erlebnis. So kann, so soll es weitergehen.

Am Freitag hat die KI das neue Halbjahresprogramm vorgestellt, das – ja, tatsächlich – schon vor dem Jahreswechsel beginnt. Die GoodNightFolks verlegen ihr Weihnachtskonzert, mit dem sie sonst bei Öppe waren, aus Platzgründen ins Ballenlager. „Mit Guinness-Bier und allem, was dazu gehört“, sagt KI-Vorsitzender Werner Jacobs. Partystimmung dürfte auch in der neuen Konzertlokalität garantiert sein.

Joe Bausch kennt man aus dem Köln-Tatort, in Greven wird der Glatzkopf mit der markanten Stimme jedoch einen anderen Fokus setzen und aus seinen Büchern lesen, die er über seine Erfahrungen in der Justizvollzugsanstalt Werl geschrieben hat. „Das kann ganz schön spannend werden“, sagt Jacobs.

Tommy Schneller zählt in Greven ebenso zu den Evergreens wie die Bullemänner und Zed Mitchell. Premiere feiert hingegen das Kindertanztheater „MNEME Kollektiv“ mit Grevener Protagonistinnen. Auch das Artistik-Konzert von „Gogol & Mäx“ ist ein kleines Wagnis. „Das ist mal etwas ganz anderes“, sagt KI-Vorstand Peter Hamelmann.

Heinz Rudolf Kunze hat sein Konzert in den Januar verschieben müssen, schon gekaufte Karten bleiben weiter gültig, daher gilt für alle, die sich den Rock-Poeten ansehen wollen: Schnell sein! Kunze garniert sein Konzert mit Lese-Passagen. Ebenfalls einen klangvollen Namen in der deutschen Rock- und Pop-Szene hat Anne Haigis, die in Greven Brücken zu Blues und Gospel schlagen will.

Vogt und Gremme widmen sich diesmal Robert Gernhardt, noch ist offen, ob das wieder in der Stadtbibliothek geht. Jessica Gall hat laut Jacobs „ein volles Haus verdient“. Komiker Serhat Dogan könnte es schaffen, neue Besuchergruppen anzusprechen. Überhaupt kann Jacobs nur an die Grevener appellieren, „ruhig mal was zu wagen. Für jeden ist etwas dabei.“

Der Vorverkauf beginnt am 2. November, 9 Uhr, auf www-ki-greven.de, bei Greven Marketing und bei Cramer&Löw.

Ihre Schatten voraus wirft bereits jetzt ein mehrtägiges Jazzfestival im September, das Künstler mit Weltklasseniveau (unter anderem Jan Gabarek) nach Greven führen wird. Das Festival bietet auf dem GBS-Gelände neun Konzerte binnen vier Tagen.