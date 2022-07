Feuerwehren aus dem Kreis Steinfurt üben gemeinsam

Verschiedene Feuerwehren aus dem Kreis Steinfurt haben am frühen Samstagmorgen die Bereitstellung für einen Großeinsatz in Münster geübt.

Großeinsatz in Münster simuliert

In Greven trafen sich die Feuerwehrkräfte zunächst, um dann gemeinsam in Münster zu üben.

Hierfür wurden etwa 30 Fahrzeuge mit 150 Einsatzkräften zu einer Firma in Greven alarmiert. Dort trafen sich die Einsatzkräfte und fuhren im Anschluss zu verschiedenen vorbereiteten Übungsszenarien am Außengelände des Instituts der Feuerwehr in Münster.

Alle vier Übungsszenarien waren angeblich durch einen Tornado entstanden. „Es wird geprüft, wie schnell die verschiedenen Fahrzeuge am Bereitstellungsraum eintreffen, jede Eintreffzeit wird dokumentiert“, erwähnte der Kreisbrandmeister Raphael-Ralph Meier. Gegen Mittag sollte die große Übung dann beendet sein.