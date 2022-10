Feuerwerk entzündet

Was für ein schönes Konzert der beliebten Bliss-Kammerkonzertreihe, die der Beatclub Greven in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Westfälische Kulturarbeit (GWK) nach der pandemiebedingten Pause am Freitagabend wieder neu aufleben ließ. Das Berliner „New Classic Duo“ mit Julia Smirnova (Violine) und Konstantin Manaev (Violoncello) gastierte mit einem Programm aus barocker und klassisch moderner Musik im nahezu vollbesetzten Beatclub Keller.

