Fiege wird in den Niederlanden effizienter

Wieder ein neues Logistikzentrum. Fiege aus Greven baut seinen Standort in Zaandam bei Amsterdam aus.

Einweihung des Fiege-Logistikzentrum in Zaandam.

Die Fiege-Gruppe hat ihr neues Logistikzentrum vor den Toren Amsterdams eröffnet. In nur zwölf Monaten Bauzeit wurden in Zaandam rund 43 000 Quadratmeter zusätzliche Logistikfläche für die Fiege B.V. fertiggestellt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die niederländische Tochtergesellschaft des Grevener Logistikdienstleisters wird die moderne Immobilie als neuen Hauptsitz nutzen und dort einen Großteil ihres Kundengeschäfts unterbringen.

Das Logistikzentrum liegt strategisch günstig am Nordufer des Amsterdamer Hafens und nur wenige Kilometer vom Flughafen Schiphol entfernt. Größter Kunde am multi-user-fähigen Standort ist die niederländische Möbel- und Einrichtungsmarke Zuiver, für die Fiege seit über zehn Jahren Lagerhaltung und Distribution für mittlerweile rund 90 000 Bestellungen pro Jahr verantwortet.

Pieter Hogenhout, Geschäftsführer der Zuiver B.V., erklärt: „Die enge Partnerschaft zwischen der Zuiver Group und Fiege, die seit 2012 besteht, tritt nun in eine neue Phase ein. Wir ziehen mit unserem Geschäft von ehemals fünf auf einen zentralen Standort um, was einen immensen Effizienzgewinn bedeutet.“ Martin Rademaker, Vorstand der Fiege-Gruppe, erklärt_: „Durch den Neubau stärken wir unsere Präsenz in einer der wichtigsten Wirtschaftsregionen Europas.“

Der ergänzende Neubau im HoogTij Business Park liegt in unmittelbarer Nähe zur bisherigen Fiege-Niederlassung in Zaandam, die für die weitere Nutzung bestehen bleibt. Beim Design und der Konstruktion des Logistikzentrums, realisiert durch den Geschäftsbereich Fiege Real Estate, wurden auch ökologische und soziale Gesichtspunkte berücksichtigt. Das Gebäude ist für eine angenehme Arbeitsatmosphäre besonders lichtdurchflutet und verfügt über effiziente Gebäudeleittechnik.