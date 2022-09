Folklore, Pop und reichlich Queen

Sängerinnen und Sänger aus Greven und dem Umland präsentierten am Sonntagabend beim „Greven an die Ems“-Chorfestival ihre Leistungen vor einem großen Publikum.

Die Besucher des Chorfestivals am neuen Beach genossen die wunderbare Stimmung und eine große musikalisch Bandbreite.

Was für ein schönes Open Air Konzert für das große Publikum und die vielen Sängerinnen und Sänger aus Greven und einer Reihe von anderen Orten im Münsterland: Sie präsentierten am Sonntagabend beim „Greven an die Ems“-Chorfestival ihre Leistungen vor einem großen Publikum. Allesamt mit tollen, zum Teil hervorragenden Leistungen!